В клинике прокомментировали сообщения о смерти депутата Ербола Айтуова

Главный врач клиники «Касиет» Артур Тажиев выступил с официальным обращением после появления в социальных сетях и СМИ сообщений о смерти депутата Мангистауского областного маслихата Ербола Айтуова.

Видеообращение было опубликовано в Instagram. В нем Тажиев прокомментировал распространяющиеся обвинения в адрес одного из врачей клиники, а также информацию о деятельности медицинского учреждения.

По словам главврача, специалист, имя которого упоминается в публикациях и комментариях пользователей, не проводил операцию, о которой идет речь. Тажиев подчеркнул, что распространяемые сведения не соответствуют действительности.

Кроме того, он опроверг информацию о якобы отсутствии лицензии у клиники. По его словам, медучреждение работает в рамках действующего законодательства и имеет все необходимые разрешительные документы.

Ранее в социальных сетях и ряде Telegram-каналов начали активно обсуждать обстоятельства смерти депутата Мангистауского областного маслихата Ербола Айтуова. На фоне обсуждений пользователи стали выдвигать различные версии и обвинения, в том числе в адрес частной клиники и отдельных врачей.

На данный момент официальные органы не публиковали подробностей о причинах смерти. Обстоятельства произошедшего уточняются.