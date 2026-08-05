В Конаеве откроют завод спортивных катеров и академию пилотов F1H2O

Международный чемпионат «Формула-1 H2O» будет проходить на Капшагайском водохранилище в течение ближайших пяти лет. В Конаеве планируют открыть завод спортивных катеров, академию пилотов и сформировать национальную сборную Казахстана.

В 2027 году Казахстан примет чемпионат мира F1H2O. О проведении гонок объявили во время этапа на Иссык-Куле.

Подготовку турнира обсудили аким Алматинской области Марат Султангазиев и представитель компании H2O Racing Раймондо ди Сан Джермано.

Мы хотим, чтобы международный чемпионат получил широкое развитие в Центральной Азии. Именно поэтому приняли решение проводить крупнейшие в мире гонки на воде в Конаеве - городе, который широко известен своим потенциалом в сфере водного туризма. Во время соревнований на Иссык-Куле мы официально объявили, что чемпионат мира 2027 года пройдет в Казахстане, - заявил представитель H2O Racing.

По его словам, Конаев выбрали из-за возможностей города в сфере водного туризма. Организаторы хотят расширить присутствие чемпионата в Центральной Азии.

Казахстан подготовит собственных пилотов

В Конаеве откроют академию, где будут обучать пилотов и специалистов по управлению спортивными судами.

В стране планируют построить завод по производству спортивных катеров. Сроки запуска предприятия и объем вложений пока не названы.

Организаторы намерены развивать федерацию этого вида спорта в Казахстане и других странах Центральной Азии.

Все эти проекты будут реализованы в городе Конаев. Кроме того, мы планируем открыть в Казахстане завод по производству спортивных катеров. Во время пребывания на Иссык-Куле мы увидели, что у Кыргызстана нет собственной национальной команды. Уверен, что в течение ближайших 12 месяцев Казахстан сможет сформировать полноценную национальную сборную, - сказал Раймондо ди Сан Джермано.

Марат Султангазиев сообщил, что акимат окажет проекту поддержку и будет готовить турнир вместе с Министерством туризма и спорта.

Проведение международных соревнований такого уровня, как «Формула-1 H2O», будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета нашей страны на мировой арене. Со стороны акимата области этой инициативе будет оказана всесторонняя поддержка. Совместно с Министерством туризма и спорта Республики Казахстан мы приложим все усилия, чтобы реализовать этот турнир как важный национальный проект, - отметил аким.

В этом году этап F1H2O прошел на Иссык-Куле. За гонками наблюдали президенты шести государств.

По данным акимата, соревнования на Капшагайском водохранилище планируют транслировать почти для одного миллиарда зрителей. В регионе рассчитывают привлечь внимание иностранных туристов к Казахстану.

Ранее BAQ.KZ писал, что соглашение о проведении этапа F1H2O в Конаеве в 2027 году подписали представители международной организации, компании iHolding, делегации Саудовской Аравии и аким Алматинской области. Тогда сообщалось, что на гонки ждут не менее 5 тысяч иностранных гостей, а на берегу появятся центр управления соревнованиями, зоны подготовки команд, медиацентр и площадки для зрителей.