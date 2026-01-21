В городе Конаев открыт зимний спортивно-развлекательный комплекс ASP Arena – многофункциональный объект, не имеющий аналогов в стране. Комплекс объединяет крупнейшую в Центральной Азии ледовую арену с развитой спортивной, развлекательной и зрительской инфраструктурой и позволяет проводить соревнования международного уровня, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет индустрии туризма Казахстана.



Площадь ледового поля составляет порядка 20 600 кв. м. Общая территория комплекса достигает 63 гектаров, на которых размещены гостиничный блок, зрительские зоны, рестораны, картинговая трасса и объекты досуга. Зрительская инфраструктура комплекса рассчитана на одновременное пребывание до 3 200 человек.

– Реализация проекта в Конаеве вносит вклад в развитие спортивной инфраструктуры, событийного туризма и индустрии развлечений Казахстана, укрепляя позиции страны как площадки для крупных международных мероприятий, – отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что определился полный состав сборной Казахстана на Олимпийские игры-2026.