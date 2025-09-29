Снежно-дождливая погода в Костанае обернулась неприятными сюрпризами для автовладельцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В течение дня в городе зафиксированы три случая падения деревьев на припаркованные машины. Причиной стали тяжёлые осадки — мокрый снег и дождь, из-за которых ветви не выдерживали нагрузки и обрушивались.

Первый инцидент произошёл в 8 микрорайоне. На место оперативно прибыли спасатели, которые с помощью бензопилы распилили ствол дерева и освободили зажатое транспортное средство. Благодаря быстрой реакции удалось избежать повреждений, которые могли бы оказаться серьёзными.

Второй случай произошёл на улице Тәуелсіздік. Здесь работа спасателей оказалась более сложной — чтобы избежать повторного падения и дополнительного ущерба, сотрудники ДЧС использовали альпинистское снаряжение для фиксации дерева. После чего аккуратно демонтировали его и убрали с машины.

Третье дерево упало на автомобиль на улице Баймагамбетова. И в этом случае спасатели действовали по отработанному сценарию: распилили дерево и убрали его с автомобиля, освободив машину без вреда для окружающих.

К счастью, во всех трёх случаях обошлось без пострадавших. Однако спасатели предупреждают: в условиях мокрого снега и усиленного ветра лучше воздержаться от парковки рядом с деревьями. Налипание снега и осадков может сделать даже здоровое дерево потенциальной угрозой.

