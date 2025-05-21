Специализированный суд по административным правонарушениям города Костаная рассмотрел дело в отношении троих граждан — Б., Т. и А., задержанных за нарушение порядка проведения мирных собраний (статья 488, часть 7 КоАП РК), передаёт BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, мужчины, поднявшись на 9-й этаж жилого комплекса при помощи строительного подъёмника, развернули плакаты с надписями "Нужна помощь" и "Верните деньги". Целью акции, по их словам, было привлечение внимания к факту невыплаты заработной платы.

На судебном заседании они пояснили, что прибыли в Костанай на заработки, однако некий гражданин Н., представившийся работодателем, передал их оплату другому лицу, так и не выплатив заработанное.

После развертывания плакатов мужчины позвонили в экстренные службы и выразили протест. Их действия были квалифицированы как несогласованное проведение мирного собрания, не соответствующее законодательству.

Постановлением суда каждый из граждан признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 1 сутки.

20 мая в Костанае трое рабочих забрались на строительную платформу многоэтажного дома на улице Победы, 70А и устроили акцию протеста, заявив о невыплате заработной платы. Один из них угрожалсовершить самосожжение, если его требования не будут выполнены.

Вскоре после начала протеста мужчинам с земли передали пакет, предположительно с деньгами. После этого все трое спустились с платформы. Что именно было в пакете, официально не уточняется.