Департамент полиции сообщает о раскрытии особо тяжкого преступления, передает BAQ.KZ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против членов своей семьи.

Согласно официальной информации, мужчина уже дал признательные показания. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, и следственные органы продолжают детальное выяснение всех обстоятельств происшествия.

Правоохранители подчёркивают, что преступление не останется безнаказанным: "Виновный понесёт суровое наказание в соответствии с действующим законодательством".

