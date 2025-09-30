В Костанайской области задержали подозреваемого в жестоком двойном убийстве
Подозреваемый признал вину.
Сегодня, 09:06
Департамент полиции сообщает о раскрытии особо тяжкого преступления, передает BAQ.KZ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против членов своей семьи.
Согласно официальной информации, мужчина уже дал признательные показания. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, и следственные органы продолжают детальное выяснение всех обстоятельств происшествия.
Правоохранители подчёркивают, что преступление не останется безнаказанным: "Виновный понесёт суровое наказание в соответствии с действующим законодательством".
Ранее мы сообщали, что двойное убийство расследуют в Костанайской области.
