В Алматы и Алматинской области рассматривается возможность повышения тарифов на электроэнергию, передает BAQ.KZ.

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан сообщил, что 25 августа 2025 года от Филиала АО "Алатау Жарык Компаниясы" – "ЭнергоСбыт" поступило официальное уведомление о предстоящем повышении тарифа на снабжение электрической энергией.

В соответствии с законодательством, в частности с подпунктом 6) статьи 124-6 Предпринимательского кодекса РК, такие уведомления подлежат обязательному рассмотрению с проведением публичных слушаний. Это необходимо для обеспечения прозрачности процесса и учета мнения потребителей, а также других заинтересованных сторон.

При этом предварительное решение указывает на то, что повышение тарифа не затронет бытовых потребителей, использующих электроэнергию исключительно для собственных нужд. Также сохраняется механизм жилищной помощи для социально уязвимых и малообеспеченных граждан. В случае, если коммунальные расходы семьи превышают 5% от совокупного дохода, разница компенсируется из бюджета местных исполнительных органов.

Решение о возможном изменении тарифа будет приниматься исключительно на основе экономически обоснованных расчетов и подтвержденных данных с обязательным учетом текущей социально-экономической ситуации в регионе. Окончательное заключение по этому вопросу ожидается не ранее 25 сентября 2025 года. До этой даты продолжается анализ представленных материалов и предложений, поступивших в рамках публичных обсуждений.

