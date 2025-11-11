В Кремле началась неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал государственный визит Президента Казахстана.

Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт №1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

Завтра график Главы государства будет насыщенным. После официальной церемонии встречи в Кремле он проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.