В Кремле началась неформальная встреча Токаева и Путина
Лидеры двух стран встретились в Кремле.
Сегодня, 22:15
205Фото: akorda.kz
В Кремле началась неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал государственный визит Президента Казахстана.
Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт №1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.
Завтра график Главы государства будет насыщенным. После официальной церемонии встречи в Кремле он проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
