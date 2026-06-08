В крови Пака нашли алкоголь: адвокат заявил о нестыковках в деле

По делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы возникли противоречия между показаниями свидетелей и результатами экспертизы. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Олег Чернов.

По его словам, большинство свидетелей утверждают, что Александр Пак не употреблял алкоголь перед аварией. Однако, согласно материалам дела, в его крови был обнаружен алкоголь.

Адвокат отметил, что свидетели не могли достоверно знать, что именно пил обвиняемый во время встречи в ресторане. Кроме того, некоторые из них покинули компанию до окончания вечера.

"Свидетели не проверяли, что именно употреблял подсудимый. В материалах дела есть чек, а часть свидетелей ушла раньше. Одна из свидетельниц также признала, что сама употребляла алкоголь, в частности вино", – сказал Чернов.

По словам адвоката, по делу еще не допрошены два свидетеля. Он отметил, что если все свидетели будут утверждать, что Пак не пил алкоголь, то потребуется дополнительное объяснение того, каким образом алкоголь оказался в его крови.

"Если все свидетели скажут, что он не употреблял алкоголь, тогда остается вопрос: откуда алкоголь был обнаружен в крови", – заявил Чернов.

Также адвокат прокомментировал вопрос о прекращении уголовного дела, связанного с возможной дачей ложных показаний свидетелями. По его словам, соответствующее решение принимали правоохранительные органы, а в настоящее время этот вопрос рассматривается на уровне прокуратуры.

Ранее на судебном заседании допросили свидетеля, которая находилась за одним столом с подозреваемым Александром Паком незадолго до аварии. Согласно чеку из ресторана, во время застолья заказывались алкогольные напитки. Свидетель Айгерим Абдаримова рассказала, что указанные в чеке два коктейля и вино употребляла ее подруга. По словам Абдаримовой, компания ей не понравилась, поэтому она вскоре ушла из ресторана.