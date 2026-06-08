В деле о смертельном ДТП в Алматы появились новые показания об алкоголе

На очередном судебном заседании по делу о смертельном ДТП в Алматы допросили свидетеля, которая находилась за одним столом с подозреваемым Александром Паком незадолго до аварии.

Свидетель Айгерим Абдаримова рассказала, что ранее не была знакома с Паком. По ее словам, на встречу в ресторан ее пригласила подруга.

Во время допроса адвокат потерпевшей стороны Олег Чернов задал вопросы об употреблении алкоголя. Согласно чеку из ресторана, во время застолья заказывались алкогольные напитки. Кроме того, ранее сообщалось, что в крови подозреваемого был обнаружен алкоголь.

Однако свидетель заявила, что указанные в чеке два коктейля и вино употребляла ее подруга. По словам Абдаримовой, компания ей не понравилась, поэтому она вскоре ушла из ресторана.

Напомним, сегодня в суде начался допрос свидетелей по делу. Ранее показания также дал человек, который находился с подозреваемым в ресторане перед трагедией.

Напомним, ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы унесло жизни трех человек. После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.

Как сообщили представители потерпевшей стороны, семья погибшего водителя Еламана Каиржанова пришла к соглашению с обвиняемым, несмотря на тяжесть последствий аварии.

По словам родственников, Александр Пак полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном и принес извинения семье погибшего.

Кроме того, обвиняемый в полном объеме возместил материальный ущерб и выплатил моральную компенсацию. Этот факт был подтвержден потерпевшей стороной в суде.