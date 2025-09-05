В "Казахстан темір жолы" заявили о поддержке поэтапного отказа от продления срока службы устаревших грузовых вагонов. Компания подчеркнула, что уже реализует курс на обновление парка, опираясь на мощности отечественного вагоностроения, передаёт BAQ.KZ.

Ранее сенатор Закиржан Кузиев сообщил, что в Казахстане более 13% грузовых вагонов превысили срок эксплуатации, однако продолжают использоваться благодаря процедуре продления. По его словам, такая практика угрожает транспортной безопасности, и её необходимо прекратить, стимулируя обновление за счёт национальных предприятий.

По данным КТЖ, на начало 2025 года в стране насчитывается около 142 тысяч грузовых вагонов, средний возраст которых составляет 15 лет. Из них 39 тысяч принадлежат КТЖ, остальные – частным операторам.

Также пояснили, что продление эксплуатации сегодня проводится в рамках правил, утверждённых уполномоченным органом и Советом по железнодорожному транспорту СНГ. Ответственность за качество таких процедур несут частные ремонтные предприятия.

При этом в Казахстане действуют пять вагоностроительных заводов, которые способны выпускать до 12 тысяч новых вагонов в год. Это, по мнению КТЖ, создаёт условия для масштабного обновления железнодорожного парка.