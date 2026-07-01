В Кыргызстане задержали автомобиль с поддельными казахстанскими номерами
На внедорожнике также незаконно установили проблесковые маячки.
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В Иссык-Кульской области Кыргызстана сотрудники дорожной милиции выявили автомобиль с поддельными государственными регистрационными номерами Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ГУОБДД КР.
Во время рейдовых мероприятий в городе Чолпон-Ата инспекторы остановили автомобиль Toyota Highlander, на котором были установлены поддельные казахстанские государственные номера. Кроме того, на машине незаконно использовались световые проблесковые маячки.
Автомобиль был помещен на специализированную штрафную стоянку.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Материалы по данному факту оформлены в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Обстоятельства использования поддельных регистрационных знаков и их происхождение устанавливаются.
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