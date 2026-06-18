В Казахстане выявили более 500 автомобилей с поддельными номерами.

В ходе республиканских рейдов, которые проходили с 10 по 14 июня, полиция выявила массовые нарушения среди водителей.

Всего за несколько дней зафиксировано более 22 тысяч нарушений правил дорожного движения. Среди них – свыше 500 случаев использования поддельных или подложных государственных номеров.

Кроме того, выявлено более 1,5 тысячи автомобилей без госномеров. Около 2,5 тысячи машин были отправлены на специализированные стоянки.

По данным МВД, поддельные номера нередко используют, чтобы избежать ответственности за нарушения на дорогах.

В ведомстве подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться и дальше на постоянной основе в рамках принципа "Закон и порядок" и политики нулевой терпимости к нарушениям.

Ранее сообщалось, на каких трассах Казахстана уже измеряют среднюю скорость.

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