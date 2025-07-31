Лисаковский городской суд рассмотрел резонансное гражданское дело о взыскании морального вреда, причинённого в результате жестоких действий со стороны несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года в одной из квартир города двое несовершеннолетних — М. и К. — умышленно прижгли раскалённой металлической лопаткой лицо и части тела спящей девочки. Пострадавшая получила ожоги левой щеки, правой ноги и левой руки, что было подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Ущерб квалифицирован как лёгкий вред здоровью, однако инцидент нанёс потерпевшей и серьёзные моральные страдания.

Родители виновных были ранее привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

По итогам гражданского разбирательства суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать 1 миллион тенге компенсации морального вреда — по 500 тысяч тенге с каждого из родителей ответчиков в долевом порядке.

Суд также разъяснил истцу право на повторное обращение в случае возникновения дополнительных медицинских расходов, включая косметическое лечение и хирургическое вмешательство.

На момент публикации решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее мы сообщали, что девочку обожгли во сне раскалённой лопаткой в Лисаковске.