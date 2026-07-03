В Литве заявили о возможной отмене ограничений на ядерное оружие

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна рассматривает возможность пересмотра конституционного запрета на размещение ядерного оружия и иностранных военных баз на своей территории.

По его словам, действующая норма уже не соответствует текущей геополитической ситуации.

По данным Euronews, речь идет о статье 137 Конституции Литвы, которая запрещает размещение оружия массового поражения и создание иностранных военных объектов. Науседа отметил, что документ был принят в иных международных условиях и "устарел".

"Геополитическая ситуация ухудшается. Наша конституция писалась, когда обстоятельства были совершенно другими", – заявил президент.

В настоящее время в Литве размещена многонациональная батальонная группа НАТО, включая до 5 000 военнослужащих Германии. При этом страна находится в регионе, где, по словам политиков, сохраняются военные риски, связанные с арсеналами в Калининградской области России и в Беларуси.

По данным литовских властей, политические силы страны в целом поддержали идею пересмотра конституционных ограничений. Теперь обсуждается формат дальнейших действий – либо внесение изменений через парламент, либо проведение общенационального референдума.

Ранее аналогичные изменения произошли в Финляндии, где был снят многолетний запрет на размещение ядерного оружия. Новые правила позволяют стране принимать, транспортировать и обеспечивать перемещение ядерных вооружений в рамках союзной обороны НАТО.

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