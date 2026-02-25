В Мажилис поступили новые законопроекты, передает BAQ.KZ.

Профильные комитеты Мажилиса приняли в работу новые законопроекты:

– по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы;

– по вопросам статуса педагога и образования с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях;

– о ратификации Рамочного соглашения о партнёрстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным Банком Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Казахстана.

В данный момент в Мажилисе проходит пленарное заседание.