В Мажилис Казахстана поступили новые законопроекты

Сегодня 2026, 10:12
Фото: gov.kz

В Мажилис поступили новые законопроекты, передает BAQ.KZ.

Профильные комитеты Мажилиса приняли в работу новые законопроекты:

– по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы;

– по вопросам статуса педагога и образования с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях;

– о ратификации Рамочного соглашения о партнёрстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным Банком Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Казахстана. 

В данный момент в Мажилисе  проходит пленарное заседание. 

