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В МЧС не знали, что учителей в Костанае отправили патрулировать пляжи

Сегодня, 13:01
АВТОР
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pixabay Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
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Фото: pixabay

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям не располагают официальной информацией о том, что в Костанае учителей привлекают к патрулированию водоёмов. Об этом заявил вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев, комментируя соответствующие сообщения журналистов в кулуарах Сената, передает BAQ.KZ.

"Я такой информацией не обладаю. Патрулирование проводится нами совместно с местными органами, волонтёрами и департаментом полиции", — сказал он.

По словам Турсынбаева, основной задачей является контроль за местами, предназначенными для купания, чтобы избежать трагедий на воде, особенно среди детей, которые часто купаются без присмотра взрослых в необорудованных и опасных местах.

"У нас задействован весь штат, и мы уже максимально направляем наши силы на то, чтобы никто не утонул", — подчеркнул он.

Ранее в Минтруда отметили, что против привлечения учителей к патрулированию водоёмов. Однако в СМИ появилась информация о том, что учителя все же вышли дежурить на костанайские пляжи.

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