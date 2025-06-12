В Министерстве по чрезвычайным ситуациям не располагают официальной информацией о том, что в Костанае учителей привлекают к патрулированию водоёмов. Об этом заявил вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев, комментируя соответствующие сообщения журналистов в кулуарах Сената, передает BAQ.KZ.

"Я такой информацией не обладаю. Патрулирование проводится нами совместно с местными органами, волонтёрами и департаментом полиции", — сказал он.

По словам Турсынбаева, основной задачей является контроль за местами, предназначенными для купания, чтобы избежать трагедий на воде, особенно среди детей, которые часто купаются без присмотра взрослых в необорудованных и опасных местах.

"У нас задействован весь штат, и мы уже максимально направляем наши силы на то, чтобы никто не утонул", — подчеркнул он.

Ранее в Минтруда отметили, что против привлечения учителей к патрулированию водоёмов. Однако в СМИ появилась информация о том, что учителя все же вышли дежурить на костанайские пляжи.