В МИД Ирана сделали жесткое заявление об Ормузском проливе

Иран откроет Ормузский пролив, как только США прекратят вмешиваться в дела транспортного коридора. Такое заявление сделали в Корпусе стражей исламской революции.

"Единственный путь открыть Ормуз для судоходства - уважать суверенитет стран над их собственными прибрежными водами и прекратить вмешательство армии США в дела пролива", - говорится в заявлении КСИР.

В МИД страны заявили, что Вашингтон оказывал скрытое давление на Оман с целью помешать подписанию соглашения, из-за чего порядок прохождения судов через Ормузский пролив так и остался неутверждённым. Отметим, переговоры Ирана и Омана, прошедшие в субботу, касались вопросов регулирования ситуации в проливе.

Напомним, ранее после новой волны американских ударов по территории Ирана Тегеран атаковал страны Персидского залива. В ночь на 12 июля воздушная тревога была объявлена в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Иордании, а силы ПВО отражали ракетные и беспилотные атаки. В Бахрейне власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. В ОАЭ Минобороны сообщило о перехвате ракет и дронов.