В МИД подтвердили гибель казахстанца на руднике в Бурятии
Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило гибель одного из пострадавших, передает BAQ.kz.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает, что в результате схода снежной лавины погиб гражданин Казахстана А. Тицкий, 1990 года рождения. Посольство Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Российской Федерации для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Вопрос находится на контроле министерства", - сообщили в ведомстве.
По данным российских служб, в момент происшествия на участке находились девять человек, которые занимались расчисткой технологической дороги. Троим удалось выбраться самостоятельно.
Остальные шестеро были обнаружены погибшими в ходе ночной поисково-спасательной операции.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
