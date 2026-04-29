В МИД подтвердили гибель казахстанца на руднике в Бурятии

Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило гибель одного из пострадавших, передает BAQ.kz.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает, что в результате схода снежной лавины погиб гражданин Казахстана А. Тицкий, 1990 года рождения. Посольство Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Российской Федерации для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Вопрос находится на контроле министерства", - сообщили в ведомстве.

По данным российских служб, в момент происшествия на участке находились девять человек, которые занимались расчисткой технологической дороги. Троим удалось выбраться самостоятельно.

Остальные шестеро были обнаружены погибшими в ходе ночной поисково-спасательной операции.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Казахстанец погиб при сходе лавины на руднике в Бурятии