Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса сообщил, что в Катаре находятся порядка полутора тысяч граждан Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Сегодня мы будем рассматривать документы по трудовым вопросам, которые выносим на ратификацию. Но, слава богу, жертв среди граждан Казахстана нет", – отметил Бакаев, комментируя ситуацию на фоне последней эскалации в регионе.

По его словам, в Катаре сейчас около 1500 казахстанцев, из них 516-517 состоят на консульском учёте.

"С ними мы находимся на постоянном контакте. Те, кто не встаёт на консульский учёт, если они выходят на нас, тогда мы с ними работаем. Но за помощью в последнее время никто не обращался. Посольство ведёт активную работу", – уточнил замглавы МИД.

Бакаев также рассказал о ситуации с гражданами Казахстана в Израиле.

"Их там меньше, порядка 500 человек. Это касается как дипломатов и членов их семей, так и тех, кто находился на учебе, в частности по медицинской линии, на курсах повышения квалификации. Точное число назвать сложно, оно постоянно меняется: кто-то выезжает, кто-то приезжает, несмотря на нестабильность ситуации в регионе", – сообщил он.

Во вторник, 9 сентября, Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Катар осудил израильскую атаку.

Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе.