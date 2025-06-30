Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о поведении казахстанцев, оказавшихся на курортах Ближнего Востока во время обострения конфликта. По его словам, несмотря на неоднократные предупреждения министерства, Минтуризма и туроператоров, многие всё же отправились в опасный регион, передаёт BAQ.KZ.

"Когда ситуация резко ухудшилась, началась волна негодования в соцсетях. Мы наблюдали хаос, в том числе в аэропорту Дохи, где, условно говоря, застряли около 45 тысяч туристов. В течение двух–трёх дней ни одна авиакомпания не могла вылететь – небо было просто закрыто", — отметил он.

Смадияров рассказал, что около 150 граждан Казахстана, находившихся в этот момент в Катаре, устроили скандал в аэропорту, требуя немедленной эвакуации, условий и размещения.

По его словам, в кризисных ситуациях главное — сохранить здоровье и жизнь, а не предъявлять претензии.

Ранее сообщалось, сколько еще казахстанцев эвакуировали из Израиля и Ирана.