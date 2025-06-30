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Сколько еще казахстанцев эвакуировали из Израиля и Ирана

Казахстанские дипломаты продолжают оказывать помощь соотечественникам на фоне нестабильности в регионе.

Сегодня, 18:33
АВТОР
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Жансая Дуйсебаева Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
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Фото: Жансая Дуйсебаева

Казахстан завершил очередной этап эвакуации своих граждан из зон нестабильности на Ближнем Востоке. По данным Министерства иностранных дел, из Ирана были выведены 233 казахстанца, из Израиля — 103, передаёт BAQ.KZ.

"Операция прошла при содействии государственных органов и зарубежных партнёров. Наши посольства продолжают круглосуточно отслеживать ситуацию и оказывать консульскую помощь гражданам в регионе", — заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Напомним, обострение конфликта между Израилем и Ираном весной 2025 года привело к масштабным разрушениям инфраструктуры и нанесло экономике Израиля ущерб в $3 млрд.

Обострение конфликта с Израилем привело к масштабным арестам внутри Ирана — задержаны 700 человек, обвиняемых в шпионаже и диверсиях.

Израильские удары по территории Ирана привели к гибели 627 человек и более 4,8 тысячи раненых, усугубив гуманитарный кризис и спровоцировав международную тревогу.

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