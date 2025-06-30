Казахстан завершил очередной этап эвакуации своих граждан из зон нестабильности на Ближнем Востоке. По данным Министерства иностранных дел, из Ирана были выведены 233 казахстанца, из Израиля — 103, передаёт BAQ.KZ.
"Операция прошла при содействии государственных органов и зарубежных партнёров. Наши посольства продолжают круглосуточно отслеживать ситуацию и оказывать консульскую помощь гражданам в регионе", — заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Напомним, обострение конфликта между Израилем и Ираном весной 2025 года привело к масштабным разрушениям инфраструктуры и нанесло экономике Израиля ущерб в $3 млрд.
Обострение конфликта с Израилем привело к масштабным арестам внутри Ирана — задержаны 700 человек, обвиняемых в шпионаже и диверсиях.
Израильские удары по территории Ирана привели к гибели 627 человек и более 4,8 тысячи раненых, усугубив гуманитарный кризис и спровоцировав международную тревогу.