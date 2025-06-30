Напомним, обострение конфликта между Израилем и Ираном весной 2025 года привело к масштабным разрушениям инфраструктуры и нанесло экономике Израиля ущерб в $3 млрд.

Обострение конфликта с Израилем привело к масштабным арестам внутри Ирана — задержаны 700 человек, обвиняемых в шпионаже и диверсиях.