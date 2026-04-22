Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса объяснил, для чего предлагается указывать ИИН в чеках при покупке лекарств, передает BAQ.KZ.

По его словам, этот механизм рассматривается для контроля за использованием целевых средств, выделяемых на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами.

«Когда деньги направляются на покупку лекарственных средств отдельным категориям, чтобы удостовериться, что эта категория лиц купила данные препараты, для этого данный механизм рассматривается. Иные механизмы контроля будут сложными», – добавил он.

