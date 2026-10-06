В Минфине рассказали о легализации доходов самозанятых через цифровые платформы

Число зарегистрированных самозанятых в стране выросло с 14,5 тысяч до 804,8 тысяч человек, из которых свыше 600 тысяч незарегистрированных лиц были вовлечены в официальный экономический оборот. Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев, передает BAQ.KZ.

Легализация сектора стала возможна благодаря специальному налоговому режиму, действующему с 2026 года. В рамках этого механизма социальные платежи в размере 4% автоматически удерживаются цифровыми платформами, выступающими налоговыми агентами.

«Начав с Яндекса, мы сегодня уже подключили 38 платформ, включая Indrive, Wolt, Glovo и другие. В результате число самозанятых выросло с 14,5 тыс. до 805 тыс. человек, а социальные платежи – с 1,4 до 16,1 млрд теңге. При этом более 600 тыс. незарегистрированных лиц вовлечены в официальный экономический оборот», – сообщил министр финансов.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане предлагают расширить список самозанятых.

По данным Бюро национальной статистики РК, в 2025 году рабочая сила страны составила 9,77 млн человек, уровень безработицы – 4,6%.