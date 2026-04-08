Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса рассказал о ходе весенней призывной кампании в Казахстане, передает BAQ.KZ.

«Практически во всех регионах идет призыв. В настоящей призывной кампании планируется призвать более 21 тыс. человек, из них более 11 тыс. – в ряды Вооруженных сил. Это только на весенний призыв будет. В осенний призыв планируется призвать порядка 20 тыс. человек», – сказал Мустабеков.

Ранее сообщалось, что в армии Казахстана провели масштабное слаживание с участием 7 тысяч подразделений.