В Минпроме объяснили механизм обеспечения жильем очередников

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на брифинге в Правительстве высказался по поводу роста цен на жилье. Также он объяснил механизм обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди на получение жилья, передает корреспондент BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что государство не вмешивается в ценообразование на рынке жилья.

"Это рыночные отношения. Более того, по некоторым данным, цены даже снижаются, а отдельные показатели меняются в зависимости от спроса и предложения. В целом у нас есть четкая методика ценообразования. Рассчитывается, как формируется стоимость каждого элемента строительства и, соответственно, каким образом определяется ценовая политика", – сказал Куандык Кажкенов.

По словам вице-министра, по итогам прошлого года министерство выделило около 219 млрд тенге на финансирование арендного жилья.

"Мы продолжаем увеличивать этот объем. Жилье для социально уязвимых категорий граждан и очередников мы сами не строим. Мы приобретаем его у частных строительных компаний, которые сегодня как раз и повышают цены на 20-30%. Раньше государство самостоятельно строило арендное жилье и проводило процедуры его закупки. Сейчас эту работу выполняет рынок.

В некоторых регионах, в частности в Атбасаре, акиматы приобретают даже квартиры бизнес-класса и предоставляют их гражданам, состоящим в очереди, а также представителям социально уязвимых слоев населения", – отметил вице-министр.

Ранее Олжас Бектенов поручил обеспечить сохранение высоких темпов строительных работ и особое внимание уделить своевременному вводу социальных и инфраструктурных объектов.