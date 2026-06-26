В Минспорта опровергли слухи о возможной смене гражданства Бибисары Асаубаевой

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев прокомментировал слухи о возможной смене гражданства шахматисткой Бибисарой Асаубаевой, передает BAQ.KZ.

"Я еще раз хочу повторить, что никакого вопроса о смене гражданства Бибисары Асаубаевой не стоит. Я не знаю, кто этот вопрос поднял и зачем его вообще обсуждают. Бибисара — патриот нашей страны. Это выдающаяся спортсменка, которая достигла больших успехов в шахматах. Впервые в истории у нас есть шахматистка, которая три раза подряд завоевала золото чемпионата мира. Мы с уважением относимся к Бибисаре. Те вопросы, которые были озвучены ею относительно финансовой составляющей, урегулированы. В ближайшее время мы ожидаем, что она прибудет в Астану, где в торжественной обстановке ей будет вручена награда Главы государства", – сказал вице-министр в кулуарах Правительства.

Ранее казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Бибисара Асаубаева обратилась к Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помощи. После победы на турнире Norway Chess-2026 спортсменка заявила о проблемах с финансированием подготовки к международным соревнованиям и сокращении выплат со стороны спортивных структур.

В опубликованном видеообращении Асаубаева напомнила, что является трехкратной чемпионкой мира по блицу и входит в число сильнейших шахматисток планеты.

По словам спортсменки, подготовка к турниру Norway Chess-2026 финансировалась за счет ее собственных призовых и средств семьи, а также возникли сложности с оплатой работы секундантов и аналитиков.

Асаубаева также отметила, что, несмотря на высокие результаты, сталкивается с трудностями при взаимодействии со спортивными чиновниками. По ее словам, премии и ежемесячные выплаты не всегда соответствуют уровню достижений на международной арене, а после смены руководства спортивного ведомства размер её зарплаты был сокращён.

Кроме того, спортсменка сообщила, что обращалась за поддержкой через фонд Sport Qory, однако получила лишь частичное финансирование. Это, по ее словам, повлияло на возможность полноценной подготовки, включая участие секундантов на ключевых турнирах.

Отдельно Асаубаева подняла вопрос государственной награды, заявив, что уже несколько раз приезжала в Астану для ее получения, однако церемония каждый раз переносилась. Также она сообщила, что направляла обращения через систему eOtinish, но не получила ответов.

Реакция ведомства

После обращения спортсменки в Министерстве туризма и спорта сообщили, что объем финансирования подготовки Бибисары Асаубаевой к международным соревнованиям ежегодно увеличивается.

По данным ведомства, через Фонд поддержки спорта и туризма в 2024 году на проект спортсменки было выделено 64 млн тенге, в 2025 году – 79 млн тенге, а в 2026 году – 100 млн тенге.

Вице-министр Серик Жарасбаев подчеркнул, что такая динамика финансирования направлена на обеспечение полноценной подготовки спортсменки к международным стартам и отражает системную поддержку со стороны государства и федерации.

Он также отметил, что Асаубаева оправдывает оказанное доверие высокими результатами, став первой в истории Казахстана трехкратной чемпионкой мира по блицу.

В министерстве добавили, что развитие шахмат в стране продолжается в рамках государственной концепции, предусматривающей расширение системы подготовки и открытие новых секций.

Также отмечается, что наряду с успехами Асаубаевой высокие результаты показывают и другие казахстанские шахматисты. В качестве примера приводится Казбек Ногербек, ставший чемпионом мира среди молодежи.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули вклад Федерации шахмат Казахстана и ее руководства в популяризацию и развитие интеллектуального спорта в стране.