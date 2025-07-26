В Министерстве торговли и интеграции прокомментировали рост цен на говядину в Шымкенте, передает BAQ.KZ.

Для стабилизации ситуации в городе реализуется комплекс мер. В частности, в рамках механизма "оборотной схемы" заключены договоры с крупными торговыми сетями "Магнум" и "Грамад", что позволяет продавать говядину (лопаточно-грудную часть с костями) по фиксированной цене 2 590 тенге за килограмм. Также заключены соглашения с крестьянскими хозяйствами "Каскасу-С" и "Байтерек", где цена составляет 2 620 тенге за кг.

Сегодня говядина по социальной цене реализуется в более чем 60 торговых точках Шымкента, в крупных сетевых магазинах.

Помимо этого, на постоянной основе проводятся сельскохозяйственные ярмарки, где мясо и другие социально значимые продукты продаются на 15–20% дешевле рыночных цен. С начала года в Шымкенте прошло около 200 таких мероприятий, в которых участвуют более 300 местных производителей. За один день в рамках ярмарок реализуется до 20 тонн мяса.

"Мероприятия проходят по утверждённому графику: по вторникам — микрорайон Туран-2, напротив дома №43; по средам — микрорайон Нурсат-3, автостоянка дома №52; по четвергам — автостоянка ТД Zharqyn tau; по пятницам — микрорайон Шымсити, перед домом №21; по субботам — стадион им. Кажымукана и перед магазином "1000 мелочей"; по воскресеньям — микрорайон Нурсат-2, перед Центром гимнастики им. А. Юсупова и мечетью им. Сейтжан кари Есжанулы", - сообщили в ведомстве.

Основные поставки говядины на рынки Шымкента осуществляются из Туркестанской области, в частности из села Карабулак, одного из ведущих регионов мясного животноводства. Дополнительное давление на внутренние цены оказывает устойчивый экспортный спрос со стороны соседних государств. Кроме того, себестоимость мясной продукции продолжает расти из-за удорожания кормов - зерна, комбикормов и сена.

Ведомство также усилило контроль за торговой надбавкой, которая не должна превышать 15%. С начала года проведено 220 административных расследований, вынесено 176 предупреждений и наложено 51 штраф на общую сумму свыше 900 тысяч тенге, в том числе - за нарушения, связанные с ценами на мясную продукцию.

"Министерство торговли и интеграции продолжает реализацию системных мер, направленных на обеспечение доступности социально значимых продовольственных товаров для населения и сдерживание необоснованного роста цен", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что говядина в Шымкенте подорожала до 5000 тенге за килограмм, тогда как ещё неделю назад её продавали по 4200.