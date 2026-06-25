В Минтруда ответили на критику из-за раскрытия информации о семье женщины-курьера

Первый вице-министр труда Ербол Туякбаев на брифинге в Сенате прокомментировал критику в адрес ведомства после того как министр Аскарбек Ертаев озвучал информацию о семье женщины, работавшей курьером с младенцем.

Журналисты поинтересовались, насколько законным было озвучивание данных о кредите семьи и не относится ли такая информация к персональным данным или банковской тайне.

"Я думаю, что противозаконного ничего не было. Не были озвучены персональные данные", – ответил Туякбаев.

На вопрос о том, не касается ли озвученная информация банковской тайны, Туякбаев ответил, что конкретные данные не назывались.

"Мы не говорили у кого. Было озвучено, что у мужа имеется кредит", – сказал первый вице-министр.

Журналисты также спросили, намерено ли ведомство извиниться перед семьей на фоне большого количества негативных комментариев после публикации.

"Прощения? Нет. Как только эта публикация вышла, со стороны государства в лице управления соцзащиты города Алматы они встретились с семьей, поехали к ним домой. Им были предложены меры трудоустройства. Семья самостоятельно отказалась, потом они покинули Алматы и сейчас живут в Шымкенте вместе со своими родителями, как и раньше", – заявил Туякбаев.

Он также подтвердил, что решение о переезде семья приняла самостоятельно.

Ранее Министр раскрыл детали истории женщины, работавшей курьером с младенцем.