В Минтруда ответили на критику из-за раскрытия информации о семье женщины-курьера
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Первый вице-министр труда Ербол Туякбаев на брифинге в Сенате прокомментировал критику в адрес ведомства после того как министр Аскарбек Ертаев озвучал информацию о семье женщины, работавшей курьером с младенцем.
Журналисты поинтересовались, насколько законным было озвучивание данных о кредите семьи и не относится ли такая информация к персональным данным или банковской тайне.
"Я думаю, что противозаконного ничего не было. Не были озвучены персональные данные", – ответил Туякбаев.
На вопрос о том, не касается ли озвученная информация банковской тайны, Туякбаев ответил, что конкретные данные не назывались.
"Мы не говорили у кого. Было озвучено, что у мужа имеется кредит", – сказал первый вице-министр.
Журналисты также спросили, намерено ли ведомство извиниться перед семьей на фоне большого количества негативных комментариев после публикации.
"Прощения? Нет. Как только эта публикация вышла, со стороны государства в лице управления соцзащиты города Алматы они встретились с семьей, поехали к ним домой. Им были предложены меры трудоустройства. Семья самостоятельно отказалась, потом они покинули Алматы и сейчас живут в Шымкенте вместе со своими родителями, как и раньше", – заявил Туякбаев.
Он также подтвердил, что решение о переезде семья приняла самостоятельно.
Ранее Министр раскрыл детали истории женщины, работавшей курьером с младенцем.
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