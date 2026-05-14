В Казахстане не смогли объяснить, почему снизились зарплаты

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев на брифинге в Сенате прокомментировал данные Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.

Согласно им, в первом квартале 2026 года средняя заработная плата снизилась по сравнению с показателем конца 2025 года.

"Как вы знаете, на уровень заработной платы влияет множество факторов. Все дополнительные выплаты со стороны работодателя впоследствии учитываются как доход. В том числе премии и другие выплаты. Возможно, это связано с началом бюджетного периода", - заявил Туякбаев.

Однако вице-министр не смог назвать точную причину снижения средней зарплаты.

"Сейчас я не могу точно сказать, с чем это связано. Думаю, Бюро национальной статистики сможет дать структурное объяснение. Мы постараемся разобраться, почему в прошлом году показатель был немного выше", - добавил вице-министр.

О чем была статистика

По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная зарплата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,1%, однако рост цен "съел" часть этого повышения – в реальном выражении покупательная способность снизилась до 97,7% уровня прошлого года. Проще говоря, доходы в цифрах стали выше, но их фактическая ценность в повседневных расходах немного уменьшилась.

Медианная зарплата, которая точнее показывает доходы "среднего" работника, составила 331 527 тенге. Иначе говоря, половина занятых получает меньше этой суммы, а половина – больше.

На фоне общего роста доходов заметно выделились отдельные отрасли. Лидером стало сельское, лесное и рыбное хозяйство, где зарплаты увеличились на 20,3%. Существенный прирост также зафиксирован в финансовом секторе, где рост составил 18,1%, и в сферах, связанных с водоснабжением и переработкой отходов – 16,5%. Энергетика прибавила 14,7%, транспорт и складирование – 12,9%, промышленность – 11,6%. В социальной сфере рост оказался более сдержанным: в здравоохранении – 7%, в образовании – 4,2%.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты госслужащих в Казахстане могут начать индексировать с 2029 года.