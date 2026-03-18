На пленарном заседании Мажилис Парламента Республики Казахстан депутат Каракат Абден подняла вопрос о заработных платах государственных служащих. На него ответил председатель Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазыкбаев , передает корреспондент BAQ.KZ.

Абден отметила, что одной из главных причин ухода квалифицированных специалистов из государственной службы остается уровень заработной платы.

«Сегодня мы обсуждаем вопрос повышения привлекательности государственной службы и снижения оттока сильных и квалифицированных специалистов. Одной из самых больших проблем остается зарплата. К сожалению, сегодня заработная плата государственных служащих не успевает за уровнем инфляции, поэтому многие квалифицированные специалисты уходят из государственной службы в частный сектор», — сказала депутат.

Она напомнила, что законопроект предусматривает индексацию должностных окладов госслужащих.

«Согласно законопроекту, должностные оклады государственных служащих будут индексироваться не реже одного раза в три года. Это очень хорошая мера, и я ее поддерживаю», - добавила Абден.

В ответ Дархан Жазыкбаев сообщил, что индексация зарплат предусмотрена в рамках долгосрочных планов реформирования государственной службы.

«Индексацию заработных плат государственных служащих мы планируем начать с 2029 года. Это связано с системой государственного планирования», - отметил он.

По его словам, предлагаемые изменения направлены на повышение конкурентоспособности государственной службы по сравнению с частным сектором.

Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотривают в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования трудового законодательства. Документ инициирован группой депутатов Парламента и направлен на дальнейшее развитие системы трудовых отношений в Казахстане. Основной акцент сделан на защиту прав работников и повышение ответственности работодателей.

Среди ключевых новелл - защита чести и достоинства работников, обязательное уведомление об изменении условий труда, оплата предсменных медицинских осмотров, а также усиление требований к безопасности на рабочих местах.