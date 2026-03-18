Зарплаты госслужащих в Казахстане могут начать индексировать с 2029 года
Депутат Каракат Абден подняла вопрос конкурентоспособности зарплат на государственной службе.
На пленарном заседании Мажилис Парламента Республики Казахстан депутат Каракат Абден подняла вопрос о заработных платах государственных служащих. На него ответил председатель Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.
Абден отметила, что одной из главных причин ухода квалифицированных специалистов из государственной службы остается уровень заработной платы.
«Сегодня мы обсуждаем вопрос повышения привлекательности государственной службы и снижения оттока сильных и квалифицированных специалистов. Одной из самых больших проблем остается зарплата. К сожалению, сегодня заработная плата государственных служащих не успевает за уровнем инфляции, поэтому многие квалифицированные специалисты уходят из государственной службы в частный сектор», — сказала депутат.
Она напомнила, что законопроект предусматривает индексацию должностных окладов госслужащих.
«Согласно законопроекту, должностные оклады государственных служащих будут индексироваться не реже одного раза в три года. Это очень хорошая мера, и я ее поддерживаю», - добавила Абден.
В ответ Дархан Жазыкбаев сообщил, что индексация зарплат предусмотрена в рамках долгосрочных планов реформирования государственной службы.
«Индексацию заработных плат государственных служащих мы планируем начать с 2029 года. Это связано с системой государственного планирования», - отметил он.
По его словам, предлагаемые изменения направлены на повышение конкурентоспособности государственной службы по сравнению с частным сектором.
Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотривают в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования трудового законодательства. Документ инициирован группой депутатов Парламента и направлен на дальнейшее развитие системы трудовых отношений в Казахстане. Основной акцент сделан на защиту прав работников и повышение ответственности работодателей.
Среди ключевых новелл - защита чести и достоинства работников, обязательное уведомление об изменении условий труда, оплата предсменных медицинских осмотров, а также усиление требований к безопасности на рабочих местах.
