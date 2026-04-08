Снятие пенсионных денег могут ужесточить в Казахстане
За последние пять лет граждане изъяли более 5 трлн тенге на жилье и лечение, из которых почти 1 трлн пришёлся на молодёжь до 35 лет, что может снизить их будущие пенсии.
Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай в кулуарах Мажилиса прокомментировала вопрос о возможном изменении подходов к досрочному использованию пенсионных накоплений, передает BAQ.kz.
В ведомстве обсуждают пересмотр методики расчета пенсионных излишков, которые казахстанцы могут использовать до выхода на пенсию на улучшение жилищных условий и лечение.
«За последние пять лет гражданами было изъято более 5 трлн тенге на такие цели, как улучшение жилищных условий и оплата лечения. Из этой суммы почти 1 трлн тенге пришёлся на молодых граждан в возрасте до 35 лет, что не может не сказаться на размере их будущих пенсий.
В этой связи в министерстве был инициирован вопрос о пересмотре действующей методики. Сейчас он обсуждается совместно с экспертами, представителями заинтересованных государственных органов и Единого накопительного пенсионного фонда. При этом говорить о каких-либо конкретных решениях пока преждевременно», - сказала вице-министр.
Напомним, размер пенсий в Казахстане значительно выше по сравнению со странами Центральной Азии. Так, средняя пенсия составляет 157 843 тенге. В Кыргызстане этот показатель равен 60 706 тенге, в Узбекистане – 61 303 тенге, в Таджикистане – 22 886 тенге.