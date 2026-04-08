В ведомстве обсуждают пересмотр методики расчета пенсионных излишков, которые казахстанцы могут использовать до выхода на пенсию на улучшение жилищных условий и лечение.

«За последние пять лет гражданами было изъято более 5 трлн тенге на такие цели, как улучшение жилищных условий и оплата лечения. Из этой суммы почти 1 трлн тенге пришёлся на молодых граждан в возрасте до 35 лет, что не может не сказаться на размере их будущих пенсий.

В этой связи в министерстве был инициирован вопрос о пересмотре действующей методики. Сейчас он обсуждается совместно с экспертами, представителями заинтересованных государственных органов и Единого накопительного пенсионного фонда. При этом говорить о каких-либо конкретных решениях пока преждевременно», - сказала вице-министр.