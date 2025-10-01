В соцсетях распространилось видео с онлайн-совещания главы управления физической культуры и спорта ВКО Аскара Можанова с подчинёнными. На записи руководитель несколько раз использует ненормативную лексику. В министерстве туризма и спорта РК прокомментировали видео, передает BAQ.KZ.

"Формат коммуникации, использованные выражения и тон обсуждения, продемонстрированные в ходе совещания, не соответствуют принципам и ценностям, которыми руководствуется ведомство. В деятельности всех участников спортивной отрасли должны соблюдаться нормы служебной и спортивной этики, исключающие использование нецензурной лексики и проявление неуважения к участникам диалога", – говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Ранее в сети появилось видео с генеральным директором по локомотивному хозяйству ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" АсанаУмбетовым, который во время онлайн-собрания выражался нецензурной лексикой, что вызвало широкий резонанс в соцсетях и СМИ.

Глава КТЖ объяснил эмоциональный срыв руководителя.