Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев рассказал, как будет отмечаться День Конституции в 2026 году и сохранится ли выходной день, если граждане поддержат новую редакцию Основного закона на референдуме.

По его словам, в опубликованном проекте Конституции этот вопрос закреплен отдельной нормой — в статье 94.

«Статья 94-я именно этому вопросу и посвящена. Пункт второй: “День принятия Конституции на республиканском референдуме является государственным праздником”. То есть в случае, если народ проголосует и поддержит новую редакцию Конституции, то 15 марта будет считаться Днем Конституции. Соответственно, утратит силу 30 августа, о котором вы сейчас сказали. Будем, так сказать, исходить из того решения, которое будет принято 15 марта нашими гражданами», — отметил Сарсембаев.

Таким образом, если новая редакция Основного закона будет одобрена на референдуме, государственным праздником станет день её принятия — 15 марта.

Ранее председатель Сената Маулен Ашимбаев также разъяснил, какую дату предлагается закрепить в качестве Дня Конституции в случае принятия нового Основного закона.

