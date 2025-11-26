Первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса прокомментировал жалобы фельдшеров на низкую заработную плату, передает BAQ.KZ.

Ранее фельдшеры Темиртау и Жамбылской области выступили с обращением к Касым-Жомарту Токаеву. Они требовали достойной оплаты труда.

"На сегодняшний день рассматривается вопрос повышения заработной платы. В течение этого года дополнительно выделено 5 миллиардов денег для того, чтобы направить на службу скорой медицинской помощи. На следующий год для повышения заработной платы проводятся расчеты. Порядка дополнительно еще 10 миллиардов денег это потребует", - сказал вице-министр.

Ранее сообщалось, что в системе здравоохранения Казахстана сохраняется дефицит медицинских кадров. Статистика по дефициту врачебных кадров составляет около 4 тысяч врачей.