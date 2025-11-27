В Минздраве прокомментировали гибель фельдшера в Астане
В Министерстве здравоохранения прокомментировали гибель фельдшера скорой помощи, произошедшую в Астане, передаёт BAQ.KZ.
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев сообщил журналистам в кулуарах Сената, что уголовное дело в отношении погибшей фельдшера не заводилось. По его словам, обстоятельства трагедии изучаются в рамках межведомственного расследования.
"Расследование проводят Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям и инспекция труда. Их задача - установить все фактические детали случившегося. Для того, чтобы делать какие-либо выводы, нам необходимо дождаться результатов данного расследования", — подчеркнул он.
Напомним, 18 ноября в Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки здания.
