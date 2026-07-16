В Миннауки прокомментировали ошибки с «Алтын белгі» при подаче на грант

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана прокомментировали технические сбои, с которыми столкнулись некоторые абитуриенты при подаче документов на конкурс образовательных грантов. Речь идет о некорректном отображении информации об обладателях знака «Алтын белгі» и аттестатов с отличием. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, проблемы носят технический характер и уже устраняются совместно с Национальным центром тестирования и другими ответственными организациями.

«По некоторым абитуриентам возникли вопросы, связанные с отображением данных об обладателях знака "Алтын белгі" и аттестатов с отличием. Эти сведения подтягиваются из государственных информационных систем, и в отдельных случаях произошли технические сбои. Сейчас каждый такой случай рассматривается индивидуально», – сообщила Гульжан Джарасова.

Она подчеркнула, что все обращения находятся на особом контроле, а специалисты оперативно вносят необходимые корректировки, чтобы ошибки не повлияли на участие абитуриентов в конкурсе на присуждение образовательных грантов.

«Если абитуриент столкнулся с подобной проблемой, ему необходимо обратиться в приемную комиссию вуза. Совместно с Министерством, Национальным центром тестирования и другими уполномоченными органами мы оперативно устраняем все технические недочеты», – отметила председатель комитета.

Гульжан Джарасова добавила, что прием документов продлится до 20 июля. Если возникнет необходимость, министерство рассмотрит возможность продления сроков приема, однако сейчас принимаются все меры, чтобы решить технические вопросы в установленные сроки.

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