В Мозамбике из-за циклона "Гезани" погибли четыре человека
Порывы ветра достигали 215 км/ч.
Сегодня 2026, 04:25
Фото: Report
Не менее четырех человек погибли в Мозамбике из-за последствий циклона "Гезани". Об этом сообщает радиостанция RFI, передает BAQ.KZ.
Отмечается, что циклон прошел в 50 км от побережья страны в Мозамбикском проливе и опять ушел в Индийский океан, но причинил значительный урон.
По данным метеорологов южноафриканского государства, порывы ветра достигали 215 км/ч и привели к существенным разрушениям в провинции Иньямбане. Более 130 тыс. ее жителей остались без электричества. Многие жилые дома, школы и медицинские учреждения разрушены. Ситуация усугубляется тем, что недавно Мозамбик пережил сильные наводнения, от которых пострадали свыше 700 тыс. человек.
Напомним, ранее на Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек.
