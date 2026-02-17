В МВД прокомментировали нападение школьника с топором в Атырауской области
За прошлый год зарегистрировано около 2,4 тыс. преступлений с участием несовершеннолетних, 34 из них — в школах.
В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали недавний инцидент в Атырауской области, где ученик пришёл в школу с топором и ранил двух одноклассников, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов во время пресс-конференции в СЦК, ответственность за организацию охраны в школах в первую очередь лежит на руководстве образовательных учреждений.
«Вопросы охраны – это зона ответственности директоров школ. Именно они определяют, какую охранную организацию нанимать, какие условия прописывать в договорах и как будет обеспечиваться безопасность», – отметил он.
При этом Саргулов подчеркнул, что общее количество преступлений с участием несовершеннолетних в стране за последние годы существенно снизилось.
Если в 2021 году было зарегистрировано более 8 тыс. таких преступлений, то по итогам прошлого года – около 2,4 тысяч. Из них 34 преступления произошли непосредственно в стенах школ.
По его словам, в каждой школе закреплены сотрудники полиции – участковые инспекторы и специалисты по делам несовершеннолетних. Кроме того, в учебных заведениях работают психологи и социальные педагоги.
Напомним, 5 февраля на канал "102" поступило сообщение о конфликте в одной из школ города Кульсары Атырауской области. По предварительным данным, ученик 10 класса после ссоры со сверстниками гонялся за ними с топором, после чего покинул территорию учебного заведения.
