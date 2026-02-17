В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали недавний инцидент в Атырауской области, где ученик пришёл в школу с топором и ранил двух одноклассников, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов во время пресс-конференции в СЦК, ответственность за организацию охраны в школах в первую очередь лежит на руководстве образовательных учреждений.

«Вопросы охраны – это зона ответственности директоров школ. Именно они определяют, какую охранную организацию нанимать, какие условия прописывать в договорах и как будет обеспечиваться безопасность», – отметил он.

При этом Саргулов подчеркнул, что общее количество преступлений с участием несовершеннолетних в стране за последние годы существенно снизилось.

Если в 2021 году было зарегистрировано более 8 тыс. таких преступлений, то по итогам прошлого года – около 2,4 тысяч. Из них 34 преступления произошли непосредственно в стенах школ.

По его словам, в каждой школе закреплены сотрудники полиции – участковые инспекторы и специалисты по делам несовершеннолетних. Кроме того, в учебных заведениях работают психологи и социальные педагоги.

Напомним, 5 февраля на канал "102" поступило сообщение о конфликте в одной из школ города Кульсары Атырауской области. По предварительным данным, ученик 10 класса после ссоры со сверстниками гонялся за ними с топором, после чего покинул территорию учебного заведения.