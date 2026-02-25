В Атырауской области задержаны двое мужчин, которые, зная о наличии у них ВИЧ-инфекции, оказывали платные интимные услуги под видом транс-персон, передает BAQ.KZ.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал резонансный случай и ход расследования.

«Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью по Атырауской области установлен факт умышленного заражения ВИЧ одним из жителей региона. В настоящее время он признан подозреваемым и по санкции суда взят под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается», — рассказал Санжар Адилов в кулуарах.

Напомним, ранее были задержаны двое мужчин 23 и 28 лет, состоявшие на специализированном медицинском учёте с декабря 2025 года и знавшие о наличии у них ВИЧ-инфекции, оказывали платные интимные услуги.