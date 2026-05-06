В МВД высказались о ситуации с Кайсаром Камзой

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал ситуацию вокруг блогера Кайсара Камзы, передает BAQ.kz.

Журналисты отметили, что блогер находится во Вьетнаме и ранее опубликовал видео, в котором заявил, что его никто не задерживал. В связи с этим представители СМИ поинтересовались, когда он вернётся в Казахстан.

"Наши коллеги из Агентства по финансовому мониторингу объявили блогера в розыск. Вопросом его возвращения в страну занимается Генеральная прокуратура", - сообщил Адилов.

Что было ранее

Напомним, в январе этого года Агентство по финансовому мониторингу объявило Кайсара Камзу в международный розыск. По данным следствия, на протяжении пяти лет он вёл активную деятельность в Instagram под ником qais_arr, где собрал аудиторию около 2,4 млн подписчиков. Также он администрировал закрытый Telegram-канал с аудиторией около 368 тысяч участников.

Дело о розыске зарегистрировано 10 января 2026 года в Астанинской области.

За что его розыскивали

Камза подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности. По данным следствия, на протяжении пяти лет Қамза Қ.Б. вел активную блогерскую деятельность в Instagram под ником qais_arr с аудиторией около 2,4 млн подписчиков, а также администрировал закрытый Telegram-канал "Қора энтертейнмэнт", насчитывающий порядка 368 тыс. участников.

Используя личные аккаунты в социальных сетях, он систематически размещал видеоматериалы и публикации с прямыми ссылками, графическими элементами и призывами к регистрации и участию в азартных играх на сайте интернет-казино Pinco, ориентированного на граждан Казахстана. Под видеороликами также указывался персональный промокод, предоставлявший пользователям бонусы.

По версии следствия, таким образом блогер осуществлял рекламу онлайн-платформы, направленную на привлечение новых участников, и получал доход в виде вознаграждений, бонусов либо процентных отчислений от игорной платформы. Для сокрытия незаконных доходов, как отмечают в АФМ, использовался криптокошелек, на который от организаторов интернет-казино поступали платежи. С санкции суда на криптоактивы в размере 182 736,741 USDT наложен арест.

"Все в порядке"

Спустя два дня после размещения информации о розыске, Кайсар Камза опубликовал фотографию в своей истории в Instagram с подписью "Всё в порядке".

Задержание Камзы во Вьетнаме

13 апреля 2026 года стало известно о его задержании во Вьетнаме. На тот момент решался вопрос о его экстрадиции.

Операция была проведена при участии МВД Казахстана и Интерпол. Задержание прошло в городе Камрань.