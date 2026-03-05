Заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов прокомментировали информацию об убийстве в посёлке Жибек Жолы недалеко от Астаны, передает BAQ.KZ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о возможном убийстве членов одной семьи. По сообщениям пользователей, мужчина якобы совершил преступление в отношении нескольких родственников.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Особо тяжкая категория — это убийство. В настоящее время подозреваемое лицо задержано с санкции суда: взят под стражу, проводятся необходимые следственные действия.

Действительно, те сведения, которые вы сейчас запросили, относятся к конкретным данным предварительного следствия. Более того, дополнительно проводятся следственные мероприятия, в том числе и на месте происшествия: работает следственная группа. По результатам и по завершению основных следственных действий, которые сейчас еще продолжаются, мы отдельную информацию через департамент полиции Акмолинской области обязательно выдадим", - сказал на брифинге в Сенате Адилов.

Журналисты уточнили, действительно ли подозреваемый состоял на учёте — ранее такая информация появилась в социальных сетях.

"В настоящее время следственные действия продолжаются. Могу сообщить, что подозреваемый ранее был судим, сейчас он взят под стражу. По санкции суда его арестовали на два месяца. На месте происшествия уже третьи сутки работает следственно-оперативная группа", — сообщил Адилов.

