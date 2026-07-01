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Для казахстанских школьников вводят новые обязательные предметы

Ученики будут изучать Конституцию, закон, личную безопасность и географию Казахстана

Сегодня 2026, 11:27
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Baq.kz Сегодня 2026, 11:27
Сегодня 2026, 11:27
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Фото: Baq.kz

С нового учебного года в школах Казахстана появятся новые обязательные учебные курсы. Школьники будут изучать Основы Конституции, Закон и Порядок, Личную безопасность, а восьмиклассники и девятиклассники – Географию Казахстана. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, изменения связаны с обновлением содержания школьного образования.

Кроме того, для учащихся 5-11-х классов вводится обязательный курс "Личная безопасность". Со следующего года в 8-9 классах будет введен предмет "География Казахстана". Ранее преподававшийся по выбору курс "Основы права" станет обязательным для всех учащихся и будет преподаваться в содержании, полностью соответствующем принципам новой Конституции", – сообщила министр на заседании Правительства.

Какие еще предметы появятся в школах

Ранее, в мае 2026 года, в Министерстве просвещения сообщали, что с нового учебного года школьная программа будет обновляться с учетом требований новой Конституции и современных технологических вызовов. Тогда стало известно, что в учебный процесс поэтапно внедрят элементы искусственного интеллекта, а также усилят развитие цифровых компетенций школьников.

В ведомстве отмечали, что новые темы появятся в курсах цифровой грамотности и информатики, а содержание образования будет ориентировано не только на получение знаний, но и на формирование навыков работы с современными технологиями, критического мышления и безопасного использования цифровых сервисов. Кроме того, министерство анонсировало пересмотр государственных образовательных стандартов и обновление школьных учебников поэтапно в соответствии с утвержденным графиком.

Что еще изменится 

Помимо новых обязательных учебных курсов, с сентября 2026 года в школах Казахстана вступит в силу ряд законодательных изменений, которые коснутся учеников, родителей и педагогов. Министерство просвещения разработает единые для всех школ страны правила использования мобильных телефонов. После их утверждения будет определено, когда и при каких условиях ученики смогут пользоваться смартфонами во время учебного процесса. Сейчас этот вопрос каждая школа регулирует самостоятельно.

Для родителей

Изменения внесены в Кодекс "О браке (супружестве) и семье". Теперь закон прямо закрепляет, что родители несут ответственность не только за воспитание и развитие ребенка, но и за его жизнь, здоровье и безопасность.

Для педагогов 

Поправки в Закон "О статусе педагога" определяют, что учитель отвечает за ученика только во время исполнения своих профессиональных обязанностей – на уроках, школьных мероприятиях, экскурсиях и других организованных школой мероприятиях. Это исключает случаи, когда педагогов пытаются привлечь к ответственности за происшествия вне образовательного процесса. В Закон "Об образовании" внесена новая норма, согласно которой учащиеся обязаны уважать не только учителей, но и их права и законные интересы. Изменение направлено на повышение статуса педагога и укрепление дисциплины в школах.

Большинство новых норм начнет действовать уже с 2026–2027 учебного года. Они предусмотрены законом по вопросам образования, педагогов, здравоохранения и защиты прав детей, который Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 12 июня 2026 года. Закон вступает в силу через 60 дней после его официального опубликования.

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