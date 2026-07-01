Для казахстанских школьников вводят новые обязательные предметы

Что еще изменится

Помимо новых обязательных учебных курсов, с сентября 2026 года в школах Казахстана вступит в силу ряд законодательных изменений, которые коснутся учеников, родителей и педагогов. Министерство просвещения разработает единые для всех школ страны правила использования мобильных телефонов. После их утверждения будет определено, когда и при каких условиях ученики смогут пользоваться смартфонами во время учебного процесса. Сейчас этот вопрос каждая школа регулирует самостоятельно.

Для родителей

Для педагогов

Изменения внесены в Кодекс "О браке (супружестве) и семье". Теперь закон прямо закрепляет, что родители несут ответственность не только за воспитание и развитие ребенка, но и за его жизнь, здоровье и безопасность.

Поправки в Закон "О статусе педагога" определяют, что учитель отвечает за ученика только во время исполнения своих профессиональных обязанностей – на уроках, школьных мероприятиях, экскурсиях и других организованных школой мероприятиях. Это исключает случаи, когда педагогов пытаются привлечь к ответственности за происшествия вне образовательного процесса. В Закон "Об образовании" внесена новая норма, согласно которой учащиеся обязаны уважать не только учителей, но и их права и законные интересы. Изменение направлено на повышение статуса педагога и укрепление дисциплины в школах.

Большинство новых норм начнет действовать уже с 2026–2027 учебного года. Они предусмотрены законом по вопросам образования, педагогов, здравоохранения и защиты прав детей, который Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 12 июня 2026 года. Закон вступает в силу через 60 дней после его официального опубликования.