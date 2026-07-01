Для казахстанских школьников вводят новые обязательные предметы
Ученики будут изучать Конституцию, закон, личную безопасность и географию Казахстана
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С нового учебного года в школах Казахстана появятся новые обязательные учебные курсы. Школьники будут изучать Основы Конституции, Закон и Порядок, Личную безопасность, а восьмиклассники и девятиклассники – Географию Казахстана. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, изменения связаны с обновлением содержания школьного образования.
Кроме того, для учащихся 5-11-х классов вводится обязательный курс "Личная безопасность". Со следующего года в 8-9 классах будет введен предмет "География Казахстана". Ранее преподававшийся по выбору курс "Основы права" станет обязательным для всех учащихся и будет преподаваться в содержании, полностью соответствующем принципам новой Конституции", – сообщила министр на заседании Правительства.
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