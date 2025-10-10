  • 10 Октября, 13:30

В Нацбанке допускают новое повышение базовой ставки в ноябре

Ставка уже повышена до 18 процентов

Глава Национального банка Тимур Сулейменов не исключает новое повышение базовой ставки в ноябре, передает BAQ.KZ.

"Если понадобится, если придется, будем (повышать-прим.редакции). Если инфляция не начнет постепенно замедляться, для поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий нам придется ставку повышать. Но это будет сделано в ноябре.

У нас в ноябре прогнозный раунд, то есть, когда мы садимся и полностью обновляем свои модели. И, соответственно, в ноябре, я думаю, у нас будет полная картина того, что происходит в экономике, в том числе с учетом ноябрьских данных, тенденций, может быть, в геополитике появится больше ясности. Там примем соответствующее решение", - сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

Ранее финрегулятор повысил базовую ставку до 18%. 

