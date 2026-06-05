  • Главная
  • Новости
  • В Нацбанке не ожидают ослабления тенге после снижения базовой ставки

В Нацбанке не ожидают ослабления тенге после снижения базовой ставки

Сегодня 2026, 13:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baq.kz Сегодня 2026, 13:46
Сегодня 2026, 13:46
149
Фото: Baq.kz

Глава Национального банка РК не видит предпосылок для ослабления курса тенге. Об этом на брифинге сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

"Мы не ожидаем ослабления тенге в результате снижения базовой ставки. В целом 17 % базовая ставка оставляет привлекательность теньговых активов.

1 % привлекательности теньговых активов не поменяет. Ни депозиты, ни корпоративные облигации. Спрос будет на том де уровне, а значит, что курс сильно меняться не будет.

Пока деньги доходят до администратора бюджетных программ, пока они объявляют тендеры, спрос на валюту не особо меняется", – сказал Сулейменов.

Он отметил, что в период отпусков спрос граждан на иностранную валюту традиционно возрастает, из-за чего курс может немного укрепляться. При этом, по его словам, фундаментальных предпосылок для ослабления нацвалюты нет: цены на нефть остаются высокими, а поступление валютной выручки на рынок находится на хорошем уровне.

Ранее в Нацбанке рассказали о том, что изменится для казахстанцев после снижения базовой ставки. 

Самое читаемое

Наверх