В Нацбанке не ожидают ослабления тенге после снижения базовой ставки
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Глава Национального банка РК не видит предпосылок для ослабления курса тенге. Об этом на брифинге сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.
"Мы не ожидаем ослабления тенге в результате снижения базовой ставки. В целом 17 % базовая ставка оставляет привлекательность теньговых активов.
1 % привлекательности теньговых активов не поменяет. Ни депозиты, ни корпоративные облигации. Спрос будет на том де уровне, а значит, что курс сильно меняться не будет.
Пока деньги доходят до администратора бюджетных программ, пока они объявляют тендеры, спрос на валюту не особо меняется", – сказал Сулейменов.
Он отметил, что в период отпусков спрос граждан на иностранную валюту традиционно возрастает, из-за чего курс может немного укрепляться. При этом, по его словам, фундаментальных предпосылок для ослабления нацвалюты нет: цены на нефть остаются высокими, а поступление валютной выручки на рынок находится на хорошем уровне.
Ранее в Нацбанке рассказали о том, что изменится для казахстанцев после снижения базовой ставки.
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