В Нацбанке не ожидают ослабления тенге после снижения базовой ставки

Глава Национального банка РК не видит предпосылок для ослабления курса тенге. Об этом на брифинге сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

"Мы не ожидаем ослабления тенге в результате снижения базовой ставки. В целом 17 % базовая ставка оставляет привлекательность теньговых активов. 1 % привлекательности теньговых активов не поменяет. Ни депозиты, ни корпоративные облигации. Спрос будет на том де уровне, а значит, что курс сильно меняться не будет. Пока деньги доходят до администратора бюджетных программ, пока они объявляют тендеры, спрос на валюту не особо меняется", – сказал Сулейменов.

Он отметил, что в период отпусков спрос граждан на иностранную валюту традиционно возрастает, из-за чего курс может немного укрепляться. При этом, по его словам, фундаментальных предпосылок для ослабления нацвалюты нет: цены на нефть остаются высокими, а поступление валютной выручки на рынок находится на хорошем уровне.

Ранее в Нацбанке рассказали о том, что изменится для казахстанцев после снижения базовой ставки.