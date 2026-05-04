Когда Казахстан перейдёт на криптовалюту - ответ Нацбанка

В Казахстане сроки перехода к массовому использованию криптовалюты будут зависеть от ситуации на рынке, передает BAQ.kz.

Об этом сообщил руководитель управления инновационных и цифровых активов департамента платёжных систем и цифровых финансовых технологий Национальный банк Казахстана Арлен Молдабеков.

По его словам, на законодательном уровне криптовалюты делятся на две категории.

"Первая - это необеспеченные активы. Если говорить простыми словами, биткоин - это необеспеченный цифровой актив. Вторая категория - финансовые цифровые активы. Это инструменты, выпускаемые через цифровые платформы операторов, получивших лицензию", - пояснил Молдабеков.

Он также отметил, что сами цифровые активы подразделяются на три вида.

"Первое - это стейблкоины, базовым активом которых являются деньги. Второе - токенизированные реальные активы, такие как золото или недвижимость. Третье - цифровые аналоги традиционных финансовых инструментов. Все они доступны через провайдеров, работающих по лицензии Национального банка", - сказал он.

По словам представителя регулятора, переход Казахстана к криптовалюте зависит от рыночного спроса и уровня доверия со стороны пользователей.

Национальный банк выступает регулятором крипторынка, однако степень его развития определяется интересом участников рынка.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация экономики является требованием времени.