Когда Казахстан перейдёт на криптовалюту - ответ Нацбанка
В Нацбанке Казахстана заявили, что переход к криптовалюте зависит от рынка и доверия пользователей. Объяснены виды цифровых активов.
В Казахстане сроки перехода к массовому использованию криптовалюты будут зависеть от ситуации на рынке, передает BAQ.kz.
Об этом сообщил руководитель управления инновационных и цифровых активов департамента платёжных систем и цифровых финансовых технологий Национальный банк Казахстана Арлен Молдабеков.
По его словам, на законодательном уровне криптовалюты делятся на две категории.
"Первая - это необеспеченные активы. Если говорить простыми словами, биткоин - это необеспеченный цифровой актив. Вторая категория - финансовые цифровые активы. Это инструменты, выпускаемые через цифровые платформы операторов, получивших лицензию", - пояснил Молдабеков.
Он также отметил, что сами цифровые активы подразделяются на три вида.
"Первое - это стейблкоины, базовым активом которых являются деньги. Второе - токенизированные реальные активы, такие как золото или недвижимость. Третье - цифровые аналоги традиционных финансовых инструментов. Все они доступны через провайдеров, работающих по лицензии Национального банка", - сказал он.
По словам представителя регулятора, переход Казахстана к криптовалюте зависит от рыночного спроса и уровня доверия со стороны пользователей.
Национальный банк выступает регулятором крипторынка, однако степень его развития определяется интересом участников рынка.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация экономики является требованием времени.
