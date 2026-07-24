Нацбанк снизил базовую ставку до 16,75 %

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75%, передает BAQ.KZ.

В финрегуляторе пояснили, что решение связано с тем, что годовая инфляция снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3% после 10,4% в мае. Продовольственная инфляция снизилась с 10,7% до 10,4% . Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7%. Инфляция услуг составила 9,0% (в мае - 8,7% ) на фоне удорожания нерегулируемых услуг при продолжающемся годовом снижении цен на регулируемые коммунальные услуги.

Дезинфляции способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка.

Месячная инфляция в июне составила 0,8%, медиана сезонно очищенных оценок базовой инфляции – 0,9%. Текущая динамика может указывать на ослабление дезинфляционного импульса, однако устойчивость наблюдаемых тенденций требует подтверждения последующими данными.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в июне составили 13,4% (12,7%). При этом ожидания профессиональных участников рынка на 2026 год устойчиво сохраняются на уровне 10,0%, а на 2027 год пересмотрены в сторону снижения – до 7,8%.

Во внешнем секторе сохраняется волатильность. Повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысила цены на энергоносители. Мировые цены на продовольствие формируются разнонаправленно: растительные масла и мясо дорожают на фоне высокого спроса и ограниченного предложения, тогда как цены на зерновые снижаются благодаря улучшению перспектив урожая.

В июне Национальный банк впервые за 8 месяцев снизил ее с 18% до 17%.

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