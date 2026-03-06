Глава Нацбанка Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о возможном укреплении национальной валюты на фоне мирового роста цен на нефть, передает BAQ.KZ.

По словам главы Нацбанка, сценарий укрепления курса до 400 тенге за доллар в текущих условиях не выглядит реалистичным.

"Понятно, что возможно многое, однако мы должны рассматривать реалистичные сценарии. В реалистичных сценариях курс 400 тенге за доллар мы не рассматриваем. Вряд ли экономика и промышленность смогут настолько нарастить экспорт и сократить импорт, чтобы платежный баланс сформировался на уровне 400 тенге за доллар. Поэтому в нашем прогнозном и сценарном планировании такого курса нет. Сейчас курс находится около 500 тенге за доллар, при волатильности 5 - 7%. Более высокой волатильности мы не ожидаем", - ответил на брифинге Сулейменов.

При этом он отметил, что в базовом сценарии регулятор не ожидает резких колебаний курса.

"В базовом сценарии мы не видим резких движений ни в одну, ни в другую сторону. Все будет складываться исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Резкие, спекулятивные движения мы будем сглаживать и при необходимости использовать валютные интервенции", - заключил Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка сообщал, что около 700 млн долларов из государственных резервов Казахстана могут направить на инвестиции в криптоактивы и связанные с ними финансовые инструменты. Он отметил, что на первом этапе рассматривается возможность инвестирования до 300-350 млн долларов из золотовалютных резервов. Аналогичный подход рассматривается и для средств Национального фонда Казахстана.