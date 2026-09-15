В Казахстане может появиться собственный долларовый стейблкоин

Казахстанское законодательство позволяет местным компаниям и участникам Международного финансового центра «Астана» выпускать стейблкоины, привязанные не только к тенге, но и к иностранной валюте. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил заместитель председателя Национального банка РК Бинур Жаленов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, с 1 мая 2026 года в Казахстане полноценно действует регуляторная база для выпуска и обращения стейблкоинов. Сейчас несколько проектов тестируются в регуляторной песочнице.

«В регуляторной песочнице реализуется порядка пяти проектов по разным видам стейблкоинов. Например, стейблкоин EVO в тенге, запущенный в прошлом году, используется для расчетов при покупке и продаже криптовалюты на казахстанской криптобирже», - рассказал Бинур Жаленов.

Кроме того, недавно совместно с Wallet был запущен стейблкоин, доступный в приложении-кошельке Telegram. Пользователи могут покупать и продавать его, а также использовать для оплаты с помощью QR-кода.

По словам представителя Нацбанка, стейблкоины в Казахстане уже официально признаны и могут выпускаться в регулируемом контуре. Также реализуются проекты, предполагающие их использование в трансграничных расчетах.

Кто может выпускать стейблкоины

Выпуск таких цифровых активов должен проходить через регулируемую инфраструктуру. Эмитентом может выступать юридическое лицо, соответствующее установленным Нацбанком требованиям, а сами стейблкоины выпускаются на платформе оператора цифровых финансовых активов, прошедшего учетную регистрацию в Национальном банке.

Одно из ключевых требований – реальное обеспечение выпущенных цифровых активов.

Говоря о тенговых стейблкоинах, Бинур Жаленов подчеркнул:

«Вся суть регулирования направлена на защиту потребителя, чтобы каждый стейблкоин действительно был обеспечен тенге - в форме депозита, краткосрочных ценных бумаг и других активов», - пояснил спикер.

При этом законодательство не ограничивает выпуск только стейблкоинами, привязанными к национальной валюте. Возможность эмиссии инструмента, обеспеченного иностранной валютой, также предусмотрена, а конкретная модель будет зависеть от целей его использования.

Может появиться USD KZ

Отдельно на брифинге затронули вопрос популярных зарубежных стейблкоинов USDT и USDC.

Жаленов пояснил, что их эмитенты зарегистрированы за пределами Казахстана. Поэтому Национальный банк не может контролировать все риски, связанные с деятельностью иностранных компаний, выпускающих эти активы, и в полной мере гарантировать защиту прав казахстанских пользователей.

В связи с этим USDT, USDC и аналогичные инструменты относятся в Казахстане к необеспеченным цифровым активам. При этом их оборот допускается через регулируемых участников рынка.

Одновременно казахстанский эмитент может создать собственный стейблкоин, привязанный, например, к доллару США.

«Казахстанский эмитент или эмитент МФЦА вправе выпустить долларовый стейблкоин, например USD KZ. Думаю, такие проекты будут появляться», - сказал Жаленов.

Ранее Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов предложил расширить перечень активов для токенизации и подготовить первые крупные выпуски.