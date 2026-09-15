Сулейменов предложил токенизировать госбумаги, недвижимость и месторождения

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на заседании Правительства, посвященном развитию рынка цифровых активов, предложил расширить перечень активов для токенизации и подготовить первые крупные выпуски, передает BAQ.KZ.

По его словам, Национальный банк совместно с государственными органами разработал план действий по развитию отрасли.

Одним из ключевых направлений Сулейменов назвал развитие токенизации. По его словам, реальный экономический эффект возможен при наличии достаточного количества качественных активов и крупных выпусков.

«Совместно с отраслевыми государственными органами необходимо сформировать их пул. В него должны войти государственные ценные бумаги, инструменты государственного долга и корпоративные облигации. Также необходимо расширить перечень реальных активов, включая недвижимость, инфраструктурные проекты и месторождения. В пул предлагается включить государственные ценные бумаги, инструменты государственного долга и корпоративные облигации. Кроме того, перечень реальных активов предлагается расширить за счет недвижимости, инфраструктурных проектов и месторождений».

Председатель Нацбанка считает, что Министерству финансов, фонду «Самрук-Казына», холдингу «Байтерек», KASE и Центральному депозитарию необходимо подготовить первые крупные выпуски.

«Только в этом случае токенизация станет новым каналом привлечения капитала», - сказал Сулейменов.

Налоговые условия

Еще одним условием развития отрасли он назвал конкурентные налоговые условия. По его словам, необходимо обеспечить единый подход к традиционному финансовому рынку и рынку цифровых активов. Это должно способствовать возвращению операций и капитала в регулируемый сектор и привлечению международных участников, считают в Нацбанке.

Отдельно Сулейменов обратил внимание на банковский оверкомплаенс. Риски, связанные с отдельным клиентом или операцией, по его мнению, не должны становиться причиной блокировки всех счетов лицензированного провайдера. Ограничения должны применяться адресно.

Для этого банкам предлагается предоставить доступ к инструментам Национального центра криптовалютной аналитики, а АФМ, АРРФР и Нацбанку - сформировать единые правила риск-ориентированного финансового мониторинга.

МЦФА и Alatau City

Еще одно направление касается взаимодействия общестранового режима, МФЦА и Alatau City. Сулейменов подчеркнул, что эти юрисдикции необходимо рассматривать не как конкурирующие, а как взаимодополняющие элементы единой экосистемы цифровых активов.

Нацбанк предлагает ускорить заключение Генерального соглашения между регуляторами. Документ должен предусматривать взаимодействие при реализации совместных проектов, обмен информацией, взаимное признание цифровых активов и провайдеров, а также координацию надзорной деятельности.

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